l'appello del sindaco

Solo il 12% dei giovani di Noto risulta vaccinato

Il sindaco lancia un appello per la vaccinazione

Si teme per il rientro a scuola

Appena il 12% dei ragazzi netini compresi tra i 12 e i 19 anni si è vaccinato. Lo riferisce il Comune di Noto, per cui la percentuale è molto bassa, in vista anche di un ritorno a scuola che avverrà tra quasi due mesi.

“ Sfruttiamo gli open day in corso al Trigona e proteggiamoci dal virus” ha detto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

Open day

Proseguiranno fino al 20 luglio gli Open Days organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale contro il covid19 nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con dosi Pfizer e Moderna.

L’iniziativa già avviata lo scorso fine settimana dall’assessorato regionale alla Salute ha avuto un riscontro molto positivo con quasi 5mila prime dosi giornaliere somministrate in più rispetto alle precedenti prenotazioni.

L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche nell’isola. L’appello è ricorrente: occorre vaccinarsi tutti e subito, essere più veloci della diffusione delle varianti può sconfiggere il virus.

“Impegnati per raggiungere immunità di gregge”

“Siamo impegnati senza sosta – dice il presidente Musumeci – perché l’obiettivo della ‘immunità di gregge’ sia raggiunto al più presto. Alcuni dei provvedimenti che ho appena disposto sono innovativi, a livello nazionale, perché riteniamo di dover maggiormente coinvolgere gli operatori turistici – che finalmente hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo – perché proprio nei luoghi di vacanza ci si possa vaccinare, anche realizzando drive-in i cui costi saranno sostenuti dal Sistema sanitario regionale. Faccio appello poi ai datori di lavoro: ci sostengano nella ricognizione di quanti ancora non hanno ricevuto il siero antiCovid. Vaccinarsi – conclude il governatore – non significa soltanto proteggere se stessi ma avere anche rispetto e senso di responsabilità verso gli altri”.