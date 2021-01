Covid19, calano i contagi, 380 positivi ma solo 127 gli isolamenti da contatto

Gaetano Scariolo di

29/01/2021

I contagiati a Siracusa sono passati da 412 a 380 Ma le persone in isolamento, quelle entrate in contatto con i positivi, sono solo 127 Caos sul tracciamento Il numero di positivi a Siracusa, aggiornato al 28 gennaio, è di 380. Un dato confortante se si considera che il giorno prima i contagiati erano 412. Una sforbiciata che fa tirare un sospiro di sollievo ma è il tracciamento a destare più di una perplessità. Il tracciamento Se i positivi sono 380, il numero delle persone che sono in isolamento, esclusivamente quelle entrate in contatto con i contagiati, è pari a 127. Una differenza piuttosto netta, potrebbe addirittura sembrare molto sbilanciata. Da qui il timore che in giro possano esserci persone “potenzialmente” positive al Covid19. Lo stesso squilibrio emerge, inevitabilmente, anche sui dati relativi al 27 gennaio: a fronte di 412 contagiati, gli isolati da contatto ammontano a 106. Il focolaio in una scuola Sotto attacco del Covid19 è finito l’istituto comprensivo Chindemi dove è scoppiato un focolaio: si sono registrati 7 positivi ma la curva sembrerebbe aumentata, al punto che l’Asp e la dirigenza scolastica hanno disposto la sospensione delle lezioni in presenza fino al 6 febbraio. Frattanto, sono in corso le procedure per i tamponi in modo da capire quanto sia esteso il contagio ma monta la preoccupazione tra i genitori degli alunni e gli stessi docenti. Il mese scorso, in un altro istituto comprensivo della città era scoppiato un focolaio che aveva coinvolto gli studenti e parte del personale scolastico: pure in quella circostanza, si decise di bloccare le lezioni in presenza. I morti di Covid19 “Secondo i dati dell’Asp di Siracusa, tra l’ottobre scorso e gennaio si sono registrati 150 decessi in tutta la provincia di Siracusa”. Lo ha detto nel corso di un video messaggio il sindaco di Avola, Luca Cannata, in merito alla situazione dei contagi. Il dato siciliano Sono 994 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 22.761 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 4,3%. La regione scende al settimo posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.371. La situazione nelle 9 province La distribuzione nelle province vede Palermo 290, Catania 211, Messina 157, Trapani 98, Siracusa 95, Caltanissetta 54, Agrigento 49, Enna 26, Ragusa 14.

