lo rivela il sindaco di avola, luca cannata

I dati sui morti nel Siracusano

Il sindaco di Avola fornisce i numeri

Scesi i contagi ad Avola

“Secondo i dati dell’Asp di Siracusa, tra l’ottobre scorso e gennaio si sono registrati 150 decessi in tutta la provincia di Siracusa”. Lo ha detto nel corso di un video messaggio il sindaco di Avola, Luca Cannata, in merito alla situazione dei contagi. Ieri, due consiglieri comunali hanno lanciato un allarme, relativo al numero dei decessi nel Comune del Siracusano, “3 nelle ultime ore”. Il capo dell’amministrazione, nella tarda serata di ieri, ha fornito altri dati relativi alla città: il numero dei contagiati è sceso a 344, un dato in grande flessione se si pensa che il 18 gennaio i positivi erano 506.

I morti di Covid19

“Ci sono stati dei morti nella nostra città – ha detto il primo cittadino – ma non sappiamo con esattezza quanti ma sulla scorta di un calcolo statistico saranno tra i 10 ed i 15. In ogni caso, ho chiesto all’Asp di avere un numero esatto. Alle famiglie va il nostro cordoglio ma questo ci deve spingere ancora di più a rispettare le regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria: distanziamento e mascherine. Dobbiamo tutelarci e salvaguardare da un lato la nostra salute e dall’altro quella delle attività economiche del nostro territorio”.

Focolaio a Siracusa

Sono 7 i positivi al Covid19 tra docenti, personale ed alunni dell’istituto comprensivo Chindemi di Siracusa. Una notizia confermata da fonti interne alla scuola, i cui dirigenti hanno già contattato l’Asp di Siracusa per provare a ricostruire la rete del contagio. Secondo una prima ricostruzione, i primi contagiati si sarebbero registrati nella scuola dell’infanzia per poi propagarsi fino a coinvolgere gli altri. “Nei giorni 28 e 29 gennaio 2021 si dispone la chiusura dei plessi scolastici di via Basilicata 1 e di Parco Robinson di via Algeri al fine di, in esecuzione alla superiore disposizione, procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione straordinaria dei locali, nei modi e con le procedure in essa indicate” scrive la dirigente Teresella Celesti.