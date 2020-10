nuovo caso a siracusa

Un bimbo dell’istituto comprensivo Costanzo di Siracusa è risultato positivo al tampone. Come da protocollo sanitario, la classe è stata messa in quarantena mentre l’Asp di Siracusa ha avviato le indagini per risalire alle origini del contagio mentre i familiari saranno sottoposti ai test al fine di contenere il contagio.

Nel Siracusano, ma a Priolo, dopo il caso dei 3 dipendenti del Comune positivi al Covid19, il sindaco, Pippo Gianni, ha disposto la chiusura del mercato settimanale di via Mostringiano. Il pericolo di propagazione del contagio e le nuove misure inserite nel Dpcm della Presidenza del Consiglio hanno consigliato al primo cittadino di imporre delle restrizioni, frattanto si attendono gli esiti dei tamponi su tutti i dipendenti, sui volontari di Protezione Civile e Misericordia.

Frattanto, all’aeroporto di Palermo nasce la nuova “Covid19 Test Area”, 1.100 metri quadrati dedicati ai passeggeri provenienti dai paesi ritenuti a rischio (Inghilterra, Irlanda del Nord, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna) che vorranno sottoporsi ai tamponi antigenici rapidi. La nuova area si trova nell’ex postazione Rent a Car e diverrà operativa tra mercoledì e giovedì.

Il neo sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo è risultato positivo al Covid19. Oggi ha eseguito un tampone all’ospedale Cervello e questa sera è arrivato il risultato. “Ho appreso da pochi minuti di essere positivo al Covid 19 – ha detto il sindaco – Per senso di responsabilità non potevo che comunicarvelo immediatamente. Sto bene, ho soltanto una semplice faringite, continuerò a lavorare da casa e a monitorare tutta la situazione Comune , sia dal punto di vista amministrativo, che per tutte le problematiche Covid. Ho già informato il distretto sanitario di Misilmeri”.

A breve, fin da domani mattina, sia il distretto che i medici di medicina generale avvieranno i controlli rispetto a coloro che sono stati a stretto contatto con me in ambienti chiusi, come i miei familiari e i miei più stretti collaboratori – aggiunge il sindaco – Non preoccupiamoci, rimaniamo sereni e non perdiamo la lucidità”.