Denunciato dalla polizia un untore di 49 anni di Siracusa

Nonostante positivo al Covid19 conduceva una intensa vita sociale

Partecipava alle feste e si è sottoposto a visita specialistica

E’ stato denunciato un 49enne siracusano che sebbene positivo al Covid19 invece di starsene a casa, in quarantena, avrebbe continuare a svolgere la sua vita, incontrando gli amici e partecipando ad alcune feste. E per non farsi mancare nulla, si sarebbe recato in uno studio medico per una visita specialistica.

La segnalazione di un conoscente

Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia di Ortigia, che, nelle ore scorse, avrebbero ricevuto una segnalazione sul conto dell’uomo.

Un conoscente del 49enne, sapendo della sua condizione, si è allarmato dopo averlo visto in giro, per cui si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine, che hanno controllato l’elenco delle persone positive nella disponibilità dell’azienda sanitaria provinciale.

La versione della polizia

” Risulta, infatti, che l’uomo, durante il periodo della quarantena, abbia frequentato locali, si sia incontrato con numerosi amici e abbia effettuato una visita medica specialistica in uno studio medico di Siracusa” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.

I controlli

Il lavoro della polizia e soprattutto dell’Asp di Siracusa non è affatto concluso. Occorre ricostruire la rete dei contatti del 49enne perché è probabile che l’untore abbia contagiato altre persone.

I dati Covid19 in Sicilia

Sono 372 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 25.266 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 398. L’incidenza scende all’1,4% ieri era all’1,9% visto che da ieri si conteggiano anche i tamponi eseguiti nelle farmacie. L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 754 casi, al secondo posto il Veneto con 734 casi al terzo il Lazio con 664 casi, al quarto la Campania con 615, al quinto con il Friuli Venezia Giulia con 438 casi e al sesto la Toscana a 385 casi.