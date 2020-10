l'invito dell'amministrazione è criticato dai cittadini

Il Comune di Melilli, centro industriale del Siracusano, ha fornito i dati relativi al Covid19. In una tabella, pubblicata sulla pagina social dell’ente, è indicato che il numero dei positivi è raddoppiato, da 4 ad 8, mentre, per quanto concerne le persone in isolamento domiciliare sono 9 ma rispetto a ieri c’è stato un notevole decremento, da 16 a 7.

Ma nello stesso post, il Comune di Melilli invita i positivi a mantenere la consegna del silenzio, almeno sui social, per evitare panico. “Si invitano i soggetti potenzialmente positivi – si legge nel post del Comune di Melilli – ad evitare di pubblicizzare il loro stato sui social, onde evitare allarmismi e panico. Si invita, inoltre, a rispettare rigorosamente le direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Raccomandiamo, inoltre, l’uso della mascherina, secondo disposizioni di legge, e di scaricare nel proprio dispositivo mobile l’applicazione Immuni”.

Ma sono in tanti, a Melilli, a contestare l’invito del Comune a starsene in silenzio. ” Si devono fare nomi e cognomi ecco me se si devono fare. Solo così ci possiamo cautelare oltre ad indossare le mascherine. Essere contagiati non è una vergogna ma purtroppo è il grande disagio del 2020 ,nessuno di noi è immune, fortunati fino a quando ci va bene. Complimenti a chi lo dichiara mettendoci la faccia anche questo è rispetto verso il prossimo non è allarmismo. Auguro una pronta guarigione a chi sta vivendo questo grande disagio” è il commento di un utente.

“Penso che le persone che si sono autodenunciate lo hanno fatto per dovere civico e senso di responsabilità verso il prossimo. Penso che avreste fatto il vostro dovere nessuno si sarebbe esposto . Comunque stiamo tutti attenti oramai il virus è qui e sta al buon senso di noi tutti non farlo propagare” si legge in un altro commento.