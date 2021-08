480 positivi a siracusa, 675 in isolamento

Dati preoccupanti a Siracusa sul numero delle persone positive al Covid19

Sono 480 i positivi, 675 nel complesso in isolamento

Occhi puntati sulla mega festa a San Lorenzo con oltre 500 persone

Continuano, in modo inesorabile, a crescere i contagiati da Covid19 a Siracusa. Secondo i dati aggiornati ad oggi, sono 480 i positivi, contro i 469 registrati nella giornata di ieri.

Nella lista, sarebbero spariti i turisti, molti di loro, che erano rimasti colpiti dal virus, dopo aver concluso la quarantena, sono rientrati a casa, chi in Italia, chi all’estero, mentre ora ci sono, prevalentemente, residenti della città. Nel complesso sono 675 le persone che sono in isolamento.

La festa come causa del contagio

Sull’impennata del contagio, i riflettori delle autorità sono puntati sulla mega festa con oltre 500 partecipanti che si è tenuta nella notte di San Lorenzo su una spiaggia, denominata Playa, nella zona di via Elorina, che si affaccia sulle acque del Porto Grande.

Cluster

Il cluster potrebbe, a questo punto, essersi originato da questo evento, organizzato senza alcuna autorizzazione, del tutto abusivo insomma, da una persona, che è stata identificata dalla polizia. Nelle prossime ore, nei suoi confronti scatteranno dei provvedimenti. A peggiorare la situazione, sul fronte dei contagi, la circostanza che la provincia di Siracusa è ultima come percentuale di immunizzati, con meno del 56 per cento.

Appello alla vaccinazione a Vittoria

Ed in tema di campagna di sensibilizzazione per il vaccino, la Commissione straordinaria del Comune di Vittoria (RG) d’intesa con la Direzione Generale dell’Asp di Ragusa, ha invitato i medici di base a sensibilizzare i propri assistiti a vaccinarsi.

“Un appello accorato lo rivolgiamo a tutti quei cittadini che non si sono ancora vaccinati per immunizzarsi dal Covid-19. Purtroppo questo maledetto virus sta mietendo tantissime vittime. La città di Vittoria sta pagando un prezzo altissimo alla pandemia. I dati che ci giungono ogni giorno dall’Asp sono terrificanti. La maggior parte della gente ricoverata in ospedale non è vaccinata. Tra la popolazione c’è un’alta percentuale di persone che non ha fatto neanche la prima dose di vaccino.