è accaduto nel siracusano

Positivo al Covid19 un giovane che ha trascorso la notte di San Lorenzo in spiaggia

In isolamento gli amici che erano insieme a lui

La polizia ha bloccato un gruppo di giovani ubriachi

Poco dopo la notte di San Lorenzo, trascorsa in una spiaggia del Siracusano, un giovane ha scoperto di essere positivo al Covid19.

Il tampone avrebbe certificato la contrazione del virus e nel volgere di poche ore la notizia si è diffusa tra coloro che avevano trascorso la serata insieme a lui, su un tappeto di teli in attesa di vedere cadere qualche stella. Invece che l’esaudirsi di un desiderio, il “dono” è stato la positività e la conseguenza l’isolamento per gli amici, che dovranno così sottoporsi al tampone al fine di accertare se hanno contratto anche loro il Covid19.

Controlli della polizia per San Lorenzo

Frattanto, la polizia ha fornito i risultati dei controlli in occasione della notte di San Lorenzo. Sono stati rimossi alcuni bivacchi, mentre a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa, gli agenti sono dovuti intervenire perché nonostante fosse l’alba un gruppo di giovani era ubriaco. Pretendevano di salire a bordo di bus per riportarli a casa solo che non avrebbero voluto pagare il biglietto.

Minore denunciato

Uno di loro, un minore di 16 anni, è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio, prima di

essere affidato ai suoi genitori.

Acquascooter della polizia

Gli agenti hanno compiuto i controlli anche dal mare, grazie agli acquascooter: è stato effettuato un servizio di vigilanza dal Porto Grande di Siracusa sino a Lido di Noto. “Durante tale servizi sono stati pattugliati numerosi siti di interesse diportistico e sono stati fatti sgomberare numerosi bivacchi sulle spiagge organizzati da giovani” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Nel corso dei controlli, gli agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità amministrativa due persone, sorprese con una modica quantità di sostanza stupefacente.