Covid19, in aumento i ricoveri in ospedale, “sono non vaccinati”, l’Asp corre ai ripari

Redazione di

11/08/2021

Sono in aumento, a Siracusa, le persone contagiate dal Covid19 ma preoccupa anche la crescita dei malati ricoverati in Terapia intensiva. Il dato è stato fornito dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa che aggiunge un particolare non da poco, cioè che i “posti letto e di terapia intensiva sono occupati da contagiati non vaccinati”. L’azienda sanitaria ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione coinvolgendo i medici di famiglia ed i pediatri. Cosa faranno i medici ed i pediatri Sulla base degli elenchi in loro possesso, i medici di base e i pediatri contatteranno i propri assistiti non ancora vaccinati e raccoglieranno le adesioni su base volontaria. In tutti i centri vaccinali della provincia saranno create sedute vaccinali con corsie preferenziali dedicate e saranno messe a disposizione anche le unità mobili di vaccinazione, se necessario, che si muoveranno nei vari comuni della provincia. “Contiamo su di loro” “La medicina di famiglia ha dato la propria disponibilità fin dall’inizio, ma oggi ancora di più, la forza e la capillarità sul territorio dei medici di medicina generale e dei pediatri ci permetterà di accelerare la vaccinazione aumentando il numero di persone vaccinate ogni giorno e incrementando il livello di adesione dei cittadini ancora esitanti, grazie al rapporto fiduciario che lega ogni medico ai propri assistiti. – ha detto il direttore generale Ficarra –. Oltre alle vaccinazioni dei propri assistiti a domicilio o nei propri ambulatori, raccogliendo il suggerimento manifestato in sede di riunione, vengono rese disponibili le sedi aziendali dei punti di vaccinazione presenti su tutto il territorio aziendale comprensivi di disponibilità di vaccini, supporto infermieristico ed amministrativo. Il vertice Il nuovo indirizzo è stato discusso stamane nel corso di un incontro tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il direttore sanitario Salvatore Madonia, il presidente provinciale dell’Ordine dei medici nonché direttore del Dpartimento ADISS dell’Azienda Anselmo Madeddu, i segretari Fimmg e Fimp Riccardo Lo Monaco e Salvatore Patania, il direttore del Dipartimento Prevenzione Medico Maria Lia Contrino e i direttori dei Distretti sanitari di Siracusa, Lentini, Noto ed Augusta.

