salgono a 358 le persone malate

In crescita a Siracusa il numero dei positivi

Secondo l’autorità sanitaria ci sono 358 malati

Infettatati anche 8 infermieri e due medici dell’ospedale

Sale il contagio a Siracusa e dai dati in possesso all’autorità sanitaria è di 358 il numero delle persone positive al Covid19 contro i 325 di ieri. In merito agli isolamento, tra quelli che sono ufficialmente malati e gli altri che sono entrati in contatto con loro, il dato è di 581 unità.

Contagio in ospedale

Un’impennata che naturalmente preoccupa e non poco ma nelle ultime ore il Covid19 avrebbe fatto la sua apparizione all’ospedale di Siracusa, infettando, secondo fonti autorevoli, 8 infermieri e 2 medici. Una situazione che ha riportato le lancette all’indietro di oltre un anno quando l’Umberto I si trasformò in una sorta di focolaio con almeno tre reparti chiusi temporaneamente per Covid19.

Il tema del vaccino

Il tema ricorrente è sempre quello dei vaccini, con le Terapie intensive, compresa quella di Siracusa, piena di malati di Covid19 che non risultano vaccinati.

“Più delle parole, forse, possono i numeri. E allora eccoli quelli di oggi, giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate. Sono donne e uomini che il Covid19 ha attaccato duramente e che rischiano – è duro dirlo ma è la drammatica verità – la vita. I numeri, dicevamo: ben 78 di loro non sono vaccinati. In degenza ordinaria il trend non cambia. Dei 729 attuali degenti, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Il medico siracusano contro i No Vax

Ha deciso di intraprendere una crociata contro i No Vax un medico siracusano, Biagio Saitta, con un passato da consigliere provinciale nelle file del Centrodestra. E così, al rientro dalle vacanze, ha riaperto il suo studio, accessibile solo a chi ha con se il Green pass.

Chi non ha il green pass non entra

“Alla riapertura feriale dello studio ho impedito di entrare nel mio studio coloro che erano senza green pass” spiega il medico siracusano che analizza la situazione all’ospedale di Siracusa, il cui reparto di Rianimazione si sta riempiendo di malati di Covid19 non vaccinati, come segnalato, del resto, nei giorni scorsi, dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.