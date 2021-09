sono 4 i comuni interessati

Cresce il contagio nelle scuole del Siracusano

Sono già 8 le classi in quarantena

C’è pure una scuola di Francofonte, unico Comune siciliano in arancione

Sono già 6 gli istituti scolastici del Siracusano con classi in quarantena. Dopo il caso esploso nelle ore scorse al liceo classico Gargallo di Siracusa, in cui le classi in isolamento sono due e non più una, se ne sono aggiunti altri due, uno al liceo artistico Gagini (2 classi) l’altro al liceo scientifico Corbino.

Contagio in altri 3 Comuni

Il Covid19 ha fatto la sua apparizione anche a Francofonte, unico Comune della Sicilia a restare in zona arancione fino al 28 settembre non solo per la situazione dei contagi ma anche per una percentuale di vaccinati irrisoria. Peraltro, nei giorni scorsi si sono registrati anche dei decessi, tutti quanti legati al virus, che continua la sua inarrestabile marcia di morte. In isolamento anche due classi di altrettanti istituti di Sortino e Floridia.

Muore una donna non vaccinata

E’ morta in ospedale, nel reparto di Terapia intensiva dell’Umberto I di Siracusa una donna di 68 anni, originaria di Noto, che, nei giorni scorsi, si era ammalata di Covid19.

Secondo alcune fonti mediche, la vittima, che era stata trasferita nella struttura sanitaria in ambulanza, non si era vaccinata. Non è chiaro, però, se per scelta o perché, avendo delle patologie, la somministrazione della dose sarebbe stato pericoloso per lei, fatto sta che è deceduta nei giorni scorsi. A quanto pare, è risultato positivo anche il figlio della donna ma le sue condizioni sarebbero migliorate nel corso delle ultime ore.

Sono 27 i ricoveri per Covid19

In merito al numero di persone affette da Covid19 ricoverate in ospedale, a Siracusa, sono 27 in tutto, di cui 3 in Terapia intensiva. La fetta più grossa di pazienti rientra nella fascia di età compresa tra i 40 e gli over 80, solo due tra i 30 ed i 39 anni, nessuno fino ai 29 anni. Per quanto concerne, i positivi, stando ai dati di oggi, sono 247

Il virus in Sicilia

Intanto sono 492 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.814 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 2,7% ieri era al 4,1% . L’isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Lombardia con 472 casi.