Al via la terza dose per i soggetti fragili nel Siracusano

L’Asp ha predisposto delle corsie preferenziali nei 4 presidi

I beneficiari sono le persone immunocompromesse e trapiantate

Per garantire la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili l’Asp di Siracusa ha individuato 4 aree: l’Hub Urban center di Siracusa, nella fascia oraria 8-12/16-19 ed i presidi ospedalieri di Augusta e Lentini dalle 9 alle 12 e Avola dalle 14 alle 19.

I beneficiari

In questa prima fase possono sottoporsi alla terza dose persone immunocompromesse e trapiantate che

abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 28 giorni. Sono attualmente dieci le categorie che possono ricevere una terza dose addizionale di vaccino anti covid la cui lista è contenuta nella te circolare del Ministero della Salute che individua le condizioni che ne danno diritto.

L’aiuto dei medici

I medici di famiglia e i direttori delle Unità operative complesse di Oncologia, Ematologia e Nefrologia contribuiranno ad individuare i pazienti in carico alle strutture sanitarie con i requisiti previsti da avviare alla vaccinazione addizionale.

Le prenotazioni

E’ possibile accedere alla terza dose anche attraverso prenotazione nel portale di Poste italiane o direttamente presentandosi al centro vaccinale con la documentazione medica attestante la patologia.

Dosi booster

Dopo la terza dose addizionale, in base alle indicazioni ministeriali e del Comitato tecnico scientifico, sarà la volta delle cosiddette dosi “booster”, cioè una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario somministrata “dopo almeno sei mesi dall’ultima dose al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale” fanno sapere dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

Corsie preferenziali

Per agevolare le persone estremamente fragili, “in via prioritaria immunocompromesse e trapiantate, a ricevere la terza dose addizionale di vaccino anticovid, sono state predisposte delle corsie preferenziali, punti vaccinali protetti dedicati e referenti aziendali” spiega la direzione generale dell’Asp.