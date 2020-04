Covid19, trasferimenti dei tamponi dall’ospedale di Siracusa ai laboratori, cambiano le procedure

I boss mafiosi Bonura e Sansone ai domiciliari, Orlando, “41bis è migliore forma di prevenzione sanitaria”

Dichiara Leoluca Orlando: “Non si può non sottolineare che il trasferimento ai domiciliari per ieri per il boss Francesco Bonura e oggi per Giuseppe Sansone appare una palese contraddizione dei motivi stessi per cui sarebbe stato disposto”.

..