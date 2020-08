“Dammi i soldi o danneggio le auto dei clienti”, arrestato per tentata estorsione a ristoratore

10/08/2020

10/08/2020

Gli agenti del commissariato di polizia di Avola hanno arrestato per tentata estorsione un uomo di 41 anni. Si trova ai domiciliari, come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, Damian Lukasiewicz, che, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intorno alle 17 di ieri, si è recato in un ristorante di Avola, prendendo di mira il proprietario. Il quarantunenne avrebbe minacciato di danneggiare il locale e le auto dei cliente se non gli avesse consegnato una somma in denaro. Avrebbe anche preteso dei documenti utili per ottenere il reddito di cittadinanza ma non contento si sarebbe introdotto negli appartamenti utilizzati dai proprietari, “continuando a minacciarli anche alla presenza degli operatori di polizia che, pertanto, procedevano all’arresto” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa. Nelle prossime ore, il polacco si presenterà, accompagnato dal suo legale, al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo. Sarà per lui l’occasione per difendersi dalle accuse mosse dagli agenti del commissariato di polizia di Avola o chiarire alcuni punti della vicenda.

