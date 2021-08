la vicenda è accaduta a lentini

Preso dalla polizia autore seriale di alcuni danneggiamenti di auto a Lentini

Un uomo di 77 anni è stato denunciato dalla polizia

Le indagini sono concentrate su altri episodi

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno denunciato un uomo di 77 anni, lentinese, accusato di porto abusivo di arma da taglio.

Le indagini

Il sospetto è che lo stesso possa essere l’autore di altri danneggiamenti avvenuti nei giorni scorsi a Lentini: una ipotesi su cui sono al lavoro i poliziotti, al comando del dirigente, Andrea Monaco, che hanno rintracciato l’indagato, nelle ore scorse, in via Ciuciulla, dopo alcune segnalazioni di passanti, allarmati per la presenza del pensionato, in possesso di un coltello.

Il sospetto

Ad allarmarli, la circostanza che fosse vicino ad alcune auto in sosta, parcheggiate in una area condominiale, ed il pericolo che potesse danneggiarle era abbastanza concreto.

Il precedente

Si trattava di una segnalazione analoga a quella ricevuta dalla polizia nei giorni scorsi dal proprietario di un appartamento che aveva denunciato più volte il danneggiamento dei pneumatici della propria autovettura squarciati con un coltello.

“Sul posto gli operatori della volante identificavano e sottoponevano a controllo il sospetto, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’uomo è stato identificato e denunciato” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Dubbi sul movente

Non è ancora chiaro il motivo per il quale il pensionato girava con quel coltello ma un episodio analogo si è verificato a Siracusa nelle settimane scorse. Un uomo di 46 anni, originario della Germania, è stato trovato in possesso di due coltelli, uno ad estrazione rapida di circa 21 centimetri ed un altro ad estrazione manuale di 11 centimetri. Li avrebbe usati per bucare le gomme delle auto in sosta.

Il 46enne è stato denunciato

Il quarantaseienne è stato denunciato per porto abusivo di coltelli, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Un altro episodio di danneggiamento a Siracusa lo scorso anno

Risale allo scorso anno, un altro eclatante episodio di danneggiamento avvenuto sempre a Siracusa.

Non è chiara la matrice ma sembra essere un atto di vandalismo quello filmato da una telecamera di sicurezza che ha ripreso un giovane danneggiare una macchina a colpi di mazza. E’ accaduto di notte nella zona della Borgata, nel cuore di Siracusa e quel video aveva fatto il giro dei social, attirando le attenzioni anche delle forze dell’ordine. Il vandalo indossava un cappellino in testa, probabilmente sapeva che in quest’area ci sono delle telecamere, per cui, per evitare di farsi riconoscere, aveva pensato di “oscurare” il viso.