piattaforma e scalinata a rischio crollo

Il maltempo è finito da oltre una settimana ma i danni continuano a tormentare Siracusa. L’ultimo è quello causato alla scalinata che consente l’accesso al mare dell’Arenella, uno dei tratti di spiaggia più frequentati dai siracusani e dai turisti.

Divieto di accesso al mare

Nei giorni scorsi, è stato sistemato un cartello che dispone il divieto di accesso al litorale ma i problemi sono precedenti al maltempo, in quanto la piattaforma sovrastante è in condizioni statiche precarie, come segnalato ormai da un paio di anni dai residenti della zona balneare, che hanno scritto al Comune ed alla Prefettura per segnalare la situazione pericolosa.

Il pericolo per i bagnanti

D’altra parte, ai piedi di questa struttura, si sistemano, nel periodo estivo, numerosi bagnanti, che rischiano di essere centrati dai pezzi di cemento che potrebbero staccarsi. Precedentemente, la piattaforma era stata transennata, poi ci ha pensato il maltempo a rendere le cose ancora più complicate e così il Demanio marittimo della Regione siciliana ha deciso di inibire l’accesso in attesa di interventi di ristrutturazione.

Un altro pericolo all’Arenella

Sempre all’Arenella, come segnalato da uno dei residenti più attivi nelle campagne di prevenzione, Giorgio Nanì La Terra è stata recintata l’area del cosiddetto Lido Aeronautica dove si formano, puntualmente, delle grandi pozzanghere, bloccando le vie di fuga.

Il caso di via Lido Sacramento

Tra le priorità indicate dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, al presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso dell’incontro nella sede del Libero consorzio per l’elenco dei danni subiti dal maltempo ci sono i lavori in via Lido Sacramento.

Un tratto di strada è franato nella primavera del 2021, il Comune di Siracusa aveva anche disposto degli interventi, solo che si verificò un altro smottamento, probabilmente causato da infiltrazioni idriche. L’amministrazione, dopo nuovi accertamenti tecnici, pare abbia compreso il problema ed ha approntato un progetto esecutivo su quel tratto e con poco più di 450 mila euro a disposizione affiderà gli interventi nella porzione interessata.

Regione finanzi i lavori per l’intera strada

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha chiesto al presidente della Regione di predisporre il finanziamento per il rifacimento dell’intera strada, che lega la città a contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa.

“Il progetto esecutivo è stato consegnato – dice a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile, Enzo Pantano – per cui la Regione, con a disposizione 1,4 milioni di euro, potrebbe finanziare i lavori per l’intera strada. Per quanto ci riguarda, con quei 455 mila euro, porteremo avanti gli interventi su quel tratto ammalorato