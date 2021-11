il sindaco di messina in tour

Presentata la tappa siracusana di A Modo Mio, il tour di Cateno De Luca

Lo spettacolo si terrà al teatro Vasquez il 19 novembre

Il sindaco di Messina ha dedicato una canzone a Musumeci

Sarà al teatro Vasquez di Siracusa il 19 novembre Cateno De Luca, sindaco di Messina, ma nelle vesti di musicista che insieme alla sua band, Cateno ed i Peter Pan, è protagonista del tour A Modo Mio che si concluderà a Messina il 19 dicembre. Lo spettacolo è stato presentato questa mattina a Siracusa ed il sindaco clarinettista ha rimarcato lo scopo di questa iniziativa, promossa dall’associazione “La Casa del Musicista”.

“Un centro musicale”

“Il nostro obiettivo -ha detto De Luca – è di realizzare un centro musicale, come il Cet di Mogol, per dare la possibilità ai giovani di potersi esprimere, mettendo a disposizione delle sale di incisione e soprattutto consentire agli artisti di produrre degli inediti, senza i quali è pressoché impossibile riuscire entrare nel mondo della musica” .

Il sogno di andare a Sanremo

De Luca ha anche svelato di aver mandato un brano per partecipare al festival di Sanremo. “Abbiamo inviato il materiale – ha detto il sindaco di Messina – all’organizzazione che si occupa della selezione dei brani per partecipare al festival di Sanremo. E’ un tentativo, vediamo quello che accadrà. Di certo, il mio sogno è quello di laurearmi al Conservatorio, che ho lasciato molti anni fa: questa passione l’ho riscoperta nel corso del lockdown e non intendo fermarmi”.

La canzone per Musumeci

A margine dell’incontro, De Luca ha indossato i panni del politico e con un cannolo in mano, offertogli da un mastro pasticcere, Franco Neri, che ha ospitato nel suo laboratorio la conferenza stampa, ha intonato una canzone dedicata a Musumeci. Un piccolo brano, dal contenuto molto critico per il presidente della Regione, criticato per essersi isolato, sotto l’aspetto politico.

“Non posso stare con chi ha rovinato la Sicilia”

“Ho dimostrato di essere un buon direttore di orchestra” ha detto De Luca, rispondendo ad una domanda sulle elezioni regionali.

“Ho fatto bene in due Comuni – ha detto il sindaco – per poi diventare primo cittadino di Messina dove dicono che sto lavorando bene. Io non posso stare con chi ha rovinato la Sicilia e continua a farlo. Puntiamo ad un’isola felice, come Peter Pan”.