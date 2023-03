le indagini dei carabinieri di siracusa

I carabinieri di Villasmundo hanno denunciato un uomo di Noto 39enne per la cosiddetta truffa dello specchietto.

Il finto incidente

L’uomo, mentre si trovava nella frazione melillese, avrebbe individuato la vittima, un 58enne alla guida della sua auto, gli si è avvicinato con la sua macchina, lanciando un oggetto in direzione della fiancata della macchina.

La richiesta in denaro

Ne è nata una discussione al termine della quale il netino avrebbe preteso l’indebito risarcimento del danno quantificato dapprima in 1500 euro, salvo poi “accontentarsi” della consegna sul posto di 200 euro.

Truffatore identificato

La vittima, dopo aver consegnato il denaro, mentre stava contattando i carabinieri, avrebbe ottenuto uno sconto dal truffatore la metà della somma percepita. I Carabinieri di Villasmundo hanno così visionato i sistemi di videosorveglianza della zona riuscendo ad identificare il truffatore denunciandolo in Procura.

Lo stratagemma

Il “trucco” è sempre il medesimo: individuata l’auto e la preda, generalmente persone anziane, il truffatore rincorre la vittima fino a fermarla accusandola di avergli rotto lo specchietto o ammaccato l’auto. Per rafforzare la propria tesi, al passaggio della vettura della vittima il truffatore lancia un piccolo oggetto sulla fiancata per simulare il contatto.

I consigli delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine raccomandano sempre di chiedere la compilazione del modello di “constatazione amichevole”. A questo punto, generalmente, con la scusa che va di fretta il truffatore chiederà di pagare “cash”; bisogna opporsi a quella richiesta e chiamare subito le forze dell’ordine.

Un giovane di Noto arrestato

I casi di truffa dello specchietto sono sempre più frequenti, specie nel Siracusano. Nell’agosto dello scorso anno, i carabinieri della stazione di Augusta arrestarono un 24enne di Noto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione del Gip di Siracusa per due truffe dello specchietto.

Il giovane, facente parte della comunità dei caminanti di Noto avrebbe simulato ad Augusta un incidente stradale con relativa rottura dello specchietto: accusò un anziano di Augusta al quale avrebbe intimato il pagamento di 150 euro quale risarcimento del danno.