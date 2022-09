i soldi custodi nell'auto di un siracusano

Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Ortigia hanno arrestato un 48enne, Michele Iannuzzi, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Deposito di droga in casa

Gli investigatori hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo e hanno rinvenuto, all’interno dello sgabuzzino, 109 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento (tra cui un bilancino elettronico) ed oltre 12 mila in banconote di vario taglio, frutto dell’attività di spaccio.

12 mila euro in auto

Parte del denaro sequestrato è stato rinvenuto nell’auto dell’uomo, parcheggiata nei pressi dell’abitazione. L’indagato è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arresto nel rione dello spaccio

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 29enne siracusano, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Il giovane, che è stato posto ai domiciliari, è stato sorpreso a nascondere dosi di sostanze stupefacenti sotto una grossa pietra, in via Santi Amato, uno dei quartieri dello spaccio.

Il sequestro

In totale venivano rinvenute e sequestrate 9 dosi di marijuana, 19 dosi di hashish, 4 di cocaina e 2 di crack. Inoltre, sono stati rinvenuto soldi in contanti, per un importo di 170 euro, e del materiale per confezionare le dosi

Coppia arrestata a Siracusa

I carabinieri di Belvedere hanno arrestato una coppia di fidanzati, Danilo Malandrino, 24 anni, e Asia Moretto 19 anni, in quanto trovati in possesso di 3 kg di di hashish e 13 mila euro in contanti. I due, difesi dagli avvocati Junio Celesti e Natale Vaccarisi, sono stati condotti al palazzo di giustizia: il gip ha convalidato le misure cautelari, disponendo la liberazione della donna, che avrà l’obbligo di dimora, ed i domiciliari per il 24enne.

Le indagini

Le indagini sono scattate dopo che i carabinieri hanno notato un capannello di persone in prossimità dell’abitazione della coppia ed a quel punto, il 24enne, temendo di finire nella rete delle forze dell’ordine, è scappato in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, provando a seminare gli inquirenti