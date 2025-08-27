Un agente della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Noto, nel Siracusano, ha tratto in salvo un detenuto che ha tentato di togliersi la vita appiccando un incendio nella sua cella.

Tragedia sfiorata

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri e si sono vissuti momenti di grande apprensione in tutta la struttura anche perché lo stesso agente ha rischiato la sua incolumità. Per strappare dalle fiamme il detenuto, ha inalato il fumo, rimanendo intossicato, per cui è stato trasferito in ospedale per essere curato.

“E’ stato dimesso”

“Apprendiamo che l’agente in mattinata è stato dimesso” assicura Giuseppe Argentino, segretario provinciale dell’Osapp, un sindacato di Polizia penitenziaria che accende i fari sulla situazione carceraria.

La carenza di personale

“La crisi endemica che attanaglia anche questo istituto penitenziario con circa il 40% di carenza di organico, ci fa comprendere che alle chiacchiere istituzionali non sono seguiti i fatti, sia in termini di aumento del personale sia per fermare le aggressioni ai danni del personale della Polizia penitenziaria” afferma il segretario provinciale dell’Osapp.