In via Monteforte, a Siracusa

Un anziano disabile è stato aggredito da un ragazzino di 14 anni che lo ha colpito con un pugno in faccia. Solo perché la vittima aveva chiesto al minore di chiamare la madre per farle spostare l’auto che gli ostruiva il passaggio della sua macchina. L’episodio è accaduto nella zona di via Monteforte, nella zona nord di Siracusa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, l’anziano aveva parcheggiato il suo veicolo nello stallo per disabili e dopo aver fatto una commissione avrebbe trovato quell’ostacolo e così vedendo quel ragazzino gli avrebbe chiesto di fare spostare l’auto. La madre, intervenuta subito dopo, ha difeso il figlio nonostante avesse ferito l’anziano.

A Palermo, una ragazzina ha picchiato una dipendente dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico. La Polizia ha denunciato la giovane per il reato di interruzione di pubblico servizio, responsabile, ieri pomeriggio, di disordini scoppiati, a Mondello, a bordo di una vettura

La vittima era addetta a far rispettare le misure di distanziamento sociale a bordo di una delle linee della municipalizzata palermitana e, conseguentemente, i passeggeri della stessa vettura che, a causa dei disordini verificatisi, sono stati costretti a ritardare di 30 minuti circa il loro viaggio sul mezzo. Intorno alle 18, la dipendente, in servizio a bordo della linea Amat che collega Mondello con piazza John Lennon, ha avvisato una coppia di giovani, un uomo ed una donna, di non poter salire a bordo del mezzo in partenza a causa del raggiunto numero di occupanti e di dovere aspettare la corsa successiva. Tale ammonimento ha indisposto la passeggera che è salita sul mezzo ed ha violentemente reagito, stavolta anche fisicamente ai richiami del dipendente affinchè scendesse.