è accaduto a siracusa

Non le sarebbe andato giù che gli agenti della Polizia municipale di Siracusa avessero multato e sequestrato la merce di un ambulante straniero. E così una donna avrebbe deciso di aggredire prima verbalmente e poi fisicamente il personale della Polizia annonaria che l’ha bloccata poco dopo.

I controlli alla Fontana Aretusa

Una vicenda, dai contorni ancora da chiarire, accaduta nelle ore scorse in prossimità della Fontana Aretusa, sulla stradina che consente l’accesso alla Marina, dove, da anni, stazionano gli ambulanti stranieri, tutti abusivi, per la vendita di indumenti o occhiali da sole. La Polizia municipale, nella giornata di oggi, aveva in programma di compiere dei controlli e così è toccato a quell’ambulante che non aveva con se alcuna autorizzazione per la vendita e per l’occupazione del suolo pubblico.

Il sequestro della merce

Come svelato da autorevoli fonti del Comune di Siracusa, gli agenti della Polizia municipale avevano da poco iniziato le procedure per il sequestro delle merce, con una sanzione economica per l’ambulante, quando una donna, siracusana, che stava assistendo alle verifiche, avrebbe protestato contro quel controllo.

L’aggressione ed i filmati

Non è chiaro perché abbia reagito in quel modo, forse quel venditore gli avrebbe fatto tenerezza, fatto sta che, nel volgere di qualche minuto, la situazione è diventata calda, e non certo per la temperatura esterna.

Si sono vissuti momenti di grande tensione e la scena è stata ripresa da altri passanti con i loro telefonini: in un frammento, si scorge la donna fermata dalla Polizia municipale e caricata nell’auto di servizio. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti che stanno conducendo altri approfondimenti anche sulla base delle testimonianze delle persone presenti al momento dell’aggressione.