l'artigiano è claudio magliocco

Era scampato alla retata della polizia, nell’ambito dell’operazione Drive in culminata con sette arresti, Claudio Magliocco, 35 anni, carrozziere, di Avola.

Lo sapevano bene gli agenti del commissariato di polizia di Avola, al comando del dirigente Mario Venuto, infatti avrebbero seguito i movimenti della nave, prendendo informazioni sulla data del rientro. La nave da crociera è approdata al Porto di Siracusa nelle ore scorse e sulla banchina ad attenderlo c’erano gli agenti di polizia che lo hanno bloccato sulla passerella.

Il ruolo del carrozziere

“L’odierno arrestato forniva all’organizzazione malavitosa un importante supporto logistico perché, grazie alla sua perizia di carrozziere, riusciva a nascondere all’interno delle auto degli spacciatori la droga che veniva trasportata nel luogo dello spaccio. Molto più redditizia era l’attività di fiancheggiatore dell’associazione dedita allo spaccio, quella svolta dall’uomo, che non si aspettava di terminare la sua lussuosa crociera agli arresti” fanno sapere dal palazzo della Questura.

Le intercettazioni

Secondo gli inquirenti, il gruppo, capeggiato da Leotta e dalla moglie, Sonia Silvia, avrebbe gestito un traffico di cocaina sotto casa con i clienti che rimanevano in sosta sulle proprie auto, con motore ancora acceso, come se fossero in un drive in.

“Ho il telefono sotto controllo”

Liotta era finito precedentemente in un’indagine antidroga delle forze dell’ordine ed era stato tratto in arresto ma nonostante fosse ai domiciliari avrebbe mantenuto i contatti con Toscano a cui avrebbe svelato, come emerge nelle intercettazioni telefoniche della polizia, di essere ascoltato.

Liotta: Ora mi sono comprato un’altra scheda con questo telefono non chiamo più.. Angelo, però io te lo sto dicendo per te stesso, perché ho anche il telefono sotto controllo

I debiti con la droga

Nella conversazione al telefono, emergerebbe il debito contratto da Liotta per l’acquisto di una partita di droga.

Liotta: In serata no ormai, domani vediamo quello che riesco a racimolare qualcosa e te la mando, perché alla gente, con il fatto che è uscito sul giornale, gli è sembrato che mi avrebbero portato a Cavadonna, capito?

Toscano: Allora, io ti voglio dire una cosa, io sto parlando con te, ti parlo chiaro: io i 650 euro, quelli vecchi, tu me li mandi,