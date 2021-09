in azione i carabinieri e una unità cinofila

Nascondeva in giardino, in una busta della spesa, marijuana e hashish

Arrestato un 44enne dai carabinieri di Augusta

In azione anche l’Unità Cinofila del Nucleo di Nicolosi

I Carabinieri della Compagnia di Augusta unitamente ad un’unità Cinofila del Nucleo di Nicolosi (CT) hanno arrestato un pregiudicato megarese 44enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dosi di marijuana e hashish nascoste nel giardino

I militari nel corso di una perquisizione domiciliare e grazie al fiuto del cane King hanno rinvenuto, tra l’erba del giardino dell’abitazione dell’uomo, una busta, utilizzata comunemente per trasportare la spesa, con un chilogrammo circa di marijuana suddiviso in dieci confezioni in plastica termosaldata e sei panetti di hashish del peso complessivo di 600 grammi circa.

Rinvenuto materiale per il confezionamento della droga

Nella circostanza sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

La droga sarà esaminata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne il principio attivo.

Disposti gli arresti domiciliari

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa.

Ieri un altro arresto, la droga nascosta in cucina

Non si tratta dell’unico arresto recente per droga. Appena ieri, i Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania nella flagranza, hanno arrestato un catanese 49enne responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La segnalazione ai carabinieri

I Carabinieri avevano appreso che il 49enne era diventato un punto di riferimento per i consumatori di droga nel quartiere di Barriera e hanno deciso di svolgere una perquisizione nell’abitazione di via Del Bosco. Hanno prima osservato a distanza l’obiettivo e, grazie all’arrivo di un giovane che aveva citofonato allo spacciatore facendolo scendere al portone d’ingresso, sono intervenuti bloccando quest’ultimo.

Anche in questo caso l’arrestato ai domiciliari

L’uomo, prelevandola da un pensile della cucina ha consegnato ai militari una busta con 320 grammi di hashish e circa 200 di marijuana e un bilancino di precisione. Nel pensile c’era un barattolo con 1050 euro. In relazione al quantitativo di principio attivo contenuto dalla droga sequestrata, l’uomo avrebbe potuto ricavare 859 singole dosi dalla marijuana e 3375 dall’hashish. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.