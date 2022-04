Mezzo chilo di droga nello zaino, lentinese arrestato dalla polizia

Redazione di

23/04/2022

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno arrestato un uomo di 35 anni, Angelo Ribera, lentinese. L’indagato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio in quanto nella sua disponibilità avrebbe avuto mezzo chilo di droga nascosto in uno zainetto. Individuato in via Maci Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 35enne, nel corso di un controllo disposto dal dirigente di polizia di Lentini, Andrea Monaco, si trovava in via Maci, in prossimità di una casa in cui vivono i parenti della moglie. Non era da solo, da quanto sostenuto dal palazzo della Questura insieme a lui ci sarebbero state persone legate al mondo della droga, abbastanza note alle forze dell’ordine. Lo zainetto sospetto Gli agenti hanno notato che Ribera indossava uno zainetto che avrebbero voluto controllare ma quando l’indagato avrebbe capito di essere al centro delle attenzioni degli investigatori avrebbe deciso di allontanarsi dalla zona, riparandosi in una casolare disabitato. Scovata la droga Inoltre, l’uomo si sarebbe disfatto dello zainetto, evidentemente non voleva che fosse associato a lui, e dopo alcune ricerche è stato rinvenuto sul tetto di un’abitazione: dentro, secondo quanto sostenuto dalla polizia, c’era mezzo chilo di marijuana. Trovato in un casolare Gli agenti di Lentini hanno avviato le ricerche per scovare il 35enne, trovato in quel casolare e poi accompagnato negli uffici del commissariato dove, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto. Come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, Ribera è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida al palazzo di giustizia di Siracusa. In quell’occasione, potrà chiarire la sua posizione e raccontare la sua verità. Le indagini Gli agenti di polizia, invece, intendono approfondire la questione, provando, innanzitutto a risalire alle fonte di approvvigionamento dell’uomo. L’altro aspetto da chiarire è il ruolo del presunto spacciatore, gli inquirenti vogliono capire se quella droga fosse tutta sua.

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno arrestato un uomo di 35 anni, Angelo Ribera, lentinese. L’indagato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio in quanto nella sua disponibilità avrebbe avuto mezzo chilo di droga nascosto in uno zainetto.

Individuato in via Maci

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 35enne, nel corso di un controllo disposto dal dirigente di polizia di Lentini, Andrea Monaco, si trovava in via Maci, in prossimità di una casa in cui vivono i parenti della moglie. Non era da solo, da quanto sostenuto dal palazzo della Questura insieme a lui ci sarebbero state persone legate al mondo della droga, abbastanza note alle forze dell’ordine.

Lo zainetto sospetto

Gli agenti hanno notato che Ribera indossava uno zainetto che avrebbero voluto controllare ma quando l’indagato avrebbe capito di essere al centro delle attenzioni degli investigatori avrebbe deciso di allontanarsi dalla zona, riparandosi in una casolare disabitato.

Scovata la droga

Inoltre, l’uomo si sarebbe disfatto dello zainetto, evidentemente non voleva che fosse associato a lui, e dopo alcune ricerche è stato rinvenuto sul tetto di un’abitazione: dentro, secondo quanto sostenuto dalla polizia, c’era mezzo chilo di marijuana.

Trovato in un casolare

Gli agenti di Lentini hanno avviato le ricerche per scovare il 35enne, trovato in quel casolare e poi accompagnato negli uffici del commissariato dove, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto.

Come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, Ribera è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida al palazzo di giustizia di Siracusa. In quell’occasione, potrà chiarire la sua posizione e raccontare la sua verità.

Le indagini

Gli agenti di polizia, invece, intendono approfondire la questione, provando, innanzitutto a risalire alle fonte di approvvigionamento dell’uomo. L’altro aspetto da chiarire è il ruolo del presunto spacciatore, gli inquirenti vogliono capire se quella droga fosse tutta sua.