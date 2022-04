indagine della squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato Angelo Carcò, 22 anni, palermitano, accusato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente.

Piantagione di marijuana

Secondo quanto emerso nell’indagini della polizia, nel terreno di proprietà del giovane, situato in prossimità di via Ascari, a due passi dal circuito di Siracusa, sono state rinvenute 87 piante di marijuana, 20 delle quali giunte a maturazione e con ampia infiorescenza, di altezza compresa trai 60 ed i 125 centimetri.

Lampade per la produzione

Inoltre, sono state trovate dagli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, lampade alogene ed attrezzature idonee alla coltivazione al chiuso nonché 29,5 grammi di hascisc e 7 grammi di marijuana all’interno della casa. Il giovane che vive con il padre, estraneo alla vicenda, si trova ai domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà al palazzo di giustizia di Siracusa.

Donna con 3 kg di droga

Inoltre, nell’ambito dei controlli antidroga, gli agent stessi agenti della Squadra Mobile hanno denunciato una donna di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di una pistola lanciarazzi.

Perquisizione in casa

A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 3 buste di smarijuana, del peso di 1 kg ciascuna ed 1 busta della medesima sostanza, del peso di 194 grammi (totale 3,194 Kg di marijuana), “che la donna asseriva essere sativa ma per cui sono in corso accertamenti, nonché una pistola semiautomatica lanciarazzi, di colore nero, corredata di relativo caricatore privo di cartucce” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Arresto in Ortigia

Nelle ore scorse, gli agenti di polizia hanno arrestato per spaccio di droga Francesco Gallitto, 66 anni, conosciuto come “Franco u baffuni”.

Blitz in casa di Franco u baffuni

Nel corso di una perquisizione, nella sua abitazione, in Ortigia, nel rione della Giudecca, gli inquirenti hanno rinvenuto diverse tipologie di droga: 3,25 grammi di cocaina, suddivisa in 20 dosi, e 6,80 grammi di marijuana, suddivisa in 10 dosi già pronte per lo spaccio al dettaglio.