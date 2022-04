Fermato ad un posto di blocco ad Acireale, nel catanese

L’eccessivo nervosismo ha tradito un pusher nel catanese, a cui è stata trovata all’interno dell’auto della droga nascosta. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di Acireale. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il posto di blocco

L’arresto è maturato nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa. I militari, posizionati in via Cubisia con un posto di blocco, hanno “selezionato”, tra le altre autovetture in transito, la Citroen C4 con a bordo il 46enne che ha mal celato l’insofferenza per il fatto che la scelta della “temibile” paletta dei carabinieri fosse ricaduta sulla sua auto.

Agitazione palese

Ma i miliari hanno immediatamente compreso l’agitazione dell’uomo e, dopo aver ultimato le verifiche relative ai documenti, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti, nascosti nel porta oggetti superiore dello sportello lato conducente, 8 dosi di cocaina e la somma contante di 165 euro, suddivisa in banconote di vari tagli, ritenuta provento dello spaccio.

La perquisizione a casa

A confermare l’ipotesi dello spaccio è stato l’esito della perquisizione estesa anche all’abitazione dell’uomo che ha consentito di rinvenire ben 3 bilancini di precisione. L’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, ha disposto per il 46enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Nei giorni scorsi altro arresto in flagranza

Gli agenti del commissariato di Acireale hanno arrestato, in flagranza di reato, un diciannovenne acese, sorpreso in piazza Chiesa nella frazione di Scillichenti, mentre nascondeva sotto la maglia una busta di cellophane all’interno della quale erano contenuti circa 70 grammi di marijuana. Il personale della Polizia di Stato ha anche eseguito una perquisizione nella casa del giovane, trovando un altro involucro di cellophane contenente 80 grammi di polline di cannabis. Quindi il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.