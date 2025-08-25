Il nuovo incendio alla Ecomac, il deposito di materiale plastico nel territorio di Augusta, sta creando scossoni istituzionali.

Dove sono i controlli?

Il sito, già dato alle fiamme il 5 luglio scorso, per non parlare del rogo di qualche anno fa, è tra le priorità del nuovo prefetto, Chiara Armenia, come da lei stesso dichiarato nella conferenza stampa del suo insediamento ma nonostante le dichiarazioni sui controlli, soprattutto per evitare disastri ambientali in una zona già fortemente compromessa, nella serata di ieri è scoppiato un altro focolaio.

Il sindaco di Melilli, “verifiche su ipotesi di inquinamento”

La nube era evidente nei Comuni industriali, come Priolo, Augusta e Melilli ed ha destato non poche preoccupazioni, del resto un mese e mezzo fa il rogo liberò benzene e diossina. “Oggi ripartiamo con un’attività ispettiva per capire cosa sia accaduto, per cui parleremo con Prefettura, vigili del fuoco ed Arpa per comprendere cosa ha innescato l’incendio e se ha ricreato ipotesi di inquinamento” spiega a BlogSicilia il sindaco di Melilli, Peppe Carta, nonché deputato regionale del Mpa e presidente della Commissione Territorio ed ambiente.

Il Pd, “sgombero dei rifiuti”

La segreteria provinciale del Pd, con in testa il suo leader, Piergiorgio Gerratana, e la responsabile Ambiente, Giusy Genovesi, chiede che siano tolti i rifiuti da quel deposito, evidentemente ormai ingestibile.

“Si tratta dell’ennesimo rogo che conferma – si legge nella nota della segreteria provinciale del Pd di Siracusa – un’evidente mancanza di sicurezza nella gestione dell’impianto e dei rischi connessi agli incendi. A questo si aggiunge l’enorme pericolo di inquinamento per la popolazione, reso ancora più grave dalla vicinanza dell’impianto agli altri stabilimenti industriali presenti nell’area. Riteniamo inaccettabile che il territorio e i cittadini continuino ad essere esposti a simili emergenze senza risposte concrete e definitive. Per questo chiediamo con forza: lo sgombero immediato di tutti i rifiuti presenti nello stabilimento; la bonifica integrale e urgente dell’area, per mettere in sicurezza il sito ed evitare ulteriori episodi di rischio ambientale e sanitario”.

La richiesta di incontro al prefetto

La segreteria provinciale del Partito Democratico fa sapere anche che chiederà “un incontro ufficiale con la Prefetta di Siracusa, al fine di sollecitare azioni rapide, incisive e coordinate che restituiscano serenità e tutela al nostro territorio”.

Il presidente del Libero consorzio

Decisamente più ottimista il presidente del Libero consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa. “L’ARPA ha escluso la necessità di particolari misure di cautela e l’evento appare circoscritto” ha scritto nella serata di ieri. Un sentito ringraziamento va alla Prefettura per il tempestivo coordinamento dell’intervento e per la pronta attivazione di tutte le strutture competenti”