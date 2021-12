il piano di sostenibilità della multinazionale

Si è concentrata sui prodotti per l’igiene, in chiave anti Covid19, l’attività della Sasol, la multinazionale sudafricana specializzata nell’elaborazione di prodotti intermedi e materie prime per la detergenza.

Il piano di sostenibilità

Uno dei 3 stabilimenti italiani, il più grande, si trova nel territorio di Augusta ed incide in modo sensibile nel Pil della provincia di Siracusa. E’ stato reso noto il piano di sostenibilità del 2020, fortemente condizionato dallo scoppio della pandemia.

Gel sanificante e mascherine

“E’ stato sicuramente un anno fuori del comune – si legge nel rapporto di sostenibilità diffuso dalla Sasol – anche per le produzioni, particolarmente focalizzate sui prodotti per l’igiene in sostegno al contenimento della pandemia: sono stati prodotti oltre 3000 litri di gel sanificante messi a disposizione di Enti della Sanità locale, sono state fornite mascherine chirurgiche nel momento in cui la difficoltà di approvvigionamento rendeva questo dispositivo un oggetto introvabile, ed è stato dato supporto economico nell’allestimento di posti letto di terapia intensiva negli ospedali dell’area di Augusta”.

Azzerati gli incidenti sul lavoro

Secondo quanto indicato nel rapporto, non vi sono stati incidenti sul lavoro, “grazie alle procedure di prevenzione e anche 0 contagi Covid-19 negli ambienti di lavoro, grazie agli stretti protocolli di tracciamento dell’infezione” fanno sapere dalla Sasol.

I tre stabilimenti

Sasol è presente in Italia con tre stabilimenti ad Augusta (Siracusa), Terranova dei Passerini (Lodi) e Sarroch (Cagliari), e una sede a Milano. I suoi 630 dipendenti sono così distribuiti nelle varie sedi: 371 persone a Augusta, 130 a Terranova dei Passerini, 36 dipendenti a Sarroch e il resto (93 persone) impiegato nella sede di Milano. Sasol Italy genera un fatturato di circa 1 miliardi di euro (2020).

La produzione

Gli stabilimenti producono principalmente prodotti intermedi e materie prime per la detergenza (detersivi per il bucato e prodotti per la pulizia della casa), per il Personal Care (bagnoschiuma, shampoo, profumi, creme viso e corpo), e per altri settori industriali come quello dei lubrificanti, delle vernici, dei solventi, e dei carburanti (produzione di jet fuel, il carburante per gli aerei). Prodotti che sono presenti in tutte le case, frutto di un continuo lavoro di ricerca e miglioramento, che rispettano i più elevati standard qualitativi.

L’impianto di Augusta

Lo stabilimento più grande, quello di Augusta, in provincia di Siracusa, ha impianti produttivi ad alta tecnologia, che coinvolgono notevoli quantità di energia nel ciclo produttivo. La materia prima principale per il business degli intermedi è costituita da n-Paraffine estratte da Kerosene, che viene acquisito via pipeline usufruendo di un collegamento con la vicina raffineria Sonatrach.