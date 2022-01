lo ha detto il sottosegretario alla difesa mulè a siracusa

“La candidatura a Capo dello Stato del presidente Silvio Berlusconi è la migliore garanzia non per Forza Italia e il centrodestra, ma per l’Italia”. E’ quanto ha detto a Siracusa, in occasione di un incontro sulla riqualificazione dell’idroscalo dell’Aeronautica militare, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.

“Berlusconi statista”

“Il nostro Paese può avere una personalità unica alla presidenza della Repubblica – ha detto il sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulé – per il profilo da statista che ha saputo incarnare. Ritengo che da Enrico Letta a Giuseppe Conte, passando per Matteo Renzi, oggi vada legittimata l’eventuale elezione del presidente Berlusconi, levando dal tavolo la violenza dei toni con cui si affronta l’argomento. Adesso dichiarino nell’ambito delle regole democratiche di accettare l’elezione del presidente Berlusconi qualora dovesse avvenire”

No di Italia Viva

I renziani, chiamati in causa dal sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, hanno risposto che Berlusconi non è voluto nemmeno dal Centrodestra.

“Noi corteggiati dal centrodestra per sostenere Berlusconi al Quirinale? Renzi ha chiarito oggi che non c’è possibilità che noi si voti Berlusconi o che lui faccia il Presidente della Repubblica”. Lo ha detto il deputato di Iv Luciano Nobili nel corso di una trasmissione radiofonica.

“Non perché la sua aspirazione non sia legittima ma perché – ha aggiunto Nobili – non sta in piedi soprattutto perchè non lo vuole il centrodestra: sia Salvini che la Meloni sono alla ricerca di un’altra soluzione. Noi riteniamo che il Paese abbia bisogno in questo momento di un Presidente stile Sergio Mattarella. Io sono molto rispettoso della scelta di di non ricandidarsi, ma lavoreremo per trovare un candidato dello spessore e della terzietà di Mattarella. Noi come Italia Viva non aggiungeremo i nostri voti per far vincere il candidato del centrodestra o del centrosinistra, ma lavoreremo per mettere i nostri voti con quelli degli altri per eleggere un Presidente di tutti”.