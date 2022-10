verso le amministrative del 2023 a siracusa

A lanciare il sasso nello stagno è stata Forza Italia che, con il suo coordinatore cittadino, ha chiesto ieri la convocazione di un tavolo con tutte le forze del Centrodestra.

La risposta di Fratelli d’Italia

Un intervento che ha smosso le acque e in mattinata è intervenuto Paolo Romano, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, per cui “i partiti e movimenti di coalizione di Centrodestra hanno l’obbligo se non il dovere di fare dei passi in avanti sin da adesso per individuare la persona e le persone giuste per amministrare dignitosamente la città”.

In tarda mattinata è arrivato anche il commento del commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Napoli. “Prendo personalmente l’impegno di contattare – dice Napoli – nei prossimi giorni i vertici dei partiti della coalizione di Centrodestra al fine di concordare un primo incontro per iniziare a discutere di progetti e programmi comuni da proporre ai cittadini siracusani per offrire loro un’alternativa costruttiva per la rinascita della nostra città”

Interviene la Lega

Si è mossa anche la Lega, con il suo coordinatore provinciale, Enzo Vinciullo. “E’ necessaria una risposta comune di tutto il Centrodestra e dei movimenti civici e delle Associazioni che si vogliono accostare a un progetto politico alternativo all’attuale amministrazione” dice Vinciullo.

Le mire di Fratelli d’Italia

Tra i partiti che puntano ad avere un proprio candidato a sindaco c’è certamente Fratelli d’Italia e l’asso nella manica è Titti Bufardeci, sindaco di Siracusa dal 1999 al 2008 ma era il tempo in cui era uno dei massimi dirigenti di Forza Italia e del Pdl, poi nel 2012, dopo la sconfitta elettorale alle Regionali con il simbolo di Grande Sud, la creatura dell’ex amico Gianfranco Micciché, Bufardeci è uscito dal ring della politica.

Bufardeci in pole

Negli ultimi tempi si è avvicinato a Fratelli d’Italia, per via della sua vicinanza a Luca Cannata, ex sindaco di Avola e neo deputato nazionale di Fratelli d’Italia. Il nome di Bufardeci, come possibile candidato a sindaco di Siracusa, circola da mesi, lui non ha mai escluso questa ipotesi e poi con l’affermazione di Cannata, che alle elezioni del 25 settembre ha sbancato prendendo sia il seggio a Roma sia a Palermo, il peso di FdI, peraltro con il vento in poppa con Meloni presidente del Consiglio, è decisamente aumentato.

Il nome di Bufardeci, pesante sotto l’aspetto politico per via di una esperienza amministrativa gradita dai siracusani, potrebbe così scoraggiare altri pretendenti ma siamo ancora alle prime mosse di una lunga partita a scacchi.