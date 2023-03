la senatrice di forza italia ternullo

La senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, auspica un candidato del Centrodestra condiviso tra i partiti della coalizione per le elezioni a Siracusa.

I nomi di Forza Italia

“Auspico che la coalizione di centrodestra si sieda attorno a un tavolo per fare sintesi e trovare un nome su cui convergere. Ben venga se questo è quello di Ferdinando Messina o Edy Bandiera – la cui esperienza amministrativa è indiscussa. Così come qualsiasi altro nome frutto di una riflessione condivisa e ponderata. Per garantire una proposta seria e credibile da presentare ai cittadini – conclude la Senatrice – occorre una rappresentanza forte e coesa sul territorio, senza divisioni o lotte intestine. La priorità deve essere quella di mettere al centro i bisogni del territorio. Lavoriamo insieme a una proposta degna di una realtà importante come quella aretusea”.

La partita dentro Forza Italia

I nomi fatti dalla senatrice, Messina, ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa, e Bandiera, ex assessore regionale, hanno una loro ragione. Il primo è vicino al deputato regionale, Riccardo Gennuso, che, da settimane lo propone come candidato sindaco, Bandiera, invece, è più legato all’area di Gianfranco Micciché e di Ternullo.

Bandiera e l’asse con Bonomo Cafeo e Vinciullo

Eppure, due settimane fa, Bandiera ha deciso di creare un asse con tre ex deputati regionali, Mario Bonomo (Mpa) e due leghisti, Giovanni Cafeo, e Enzo Vinciullo, tutti quanti in rotta di collisione con gli alleati per la scelta del candidato sindaco

Il caso Assenza ed il sostegno di Prestigiacomo

Lo scontro è nato per via dell’ipotesi di candidatura a sindaco dell’ex presidente dell’Ias, Peppe Assenza, gradito da un altro pezzo di Forza Italia, legato all’ex ministro Stefania Prestigiacomo, dal deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta e da FdI. Una ipotesi che non ha mai scaldato molto, oltre ai 4 “scissioni, Gennuso, che, peraltro, ha incontrato questi ultimi.

La mossa Ternullo

L’intervento della senatrice potrebbe suonare come un messaggio nei confronti di Bandiera allo scopo di riportarlo “alla base”, nel tavolo dei partiti tradizionali. “In un momento di incertezza economica -dice Ternullo – e sociale come quello attuale, è importante che il centrodestra a Siracusa presenti un fronte unitario e coeso con vista alle prossime amministrative di primavera. Solo in questo modo sarà possibile elaborare progetti concreti e realizzabili, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, potenziare le infrastrutture e promuovere lo sviluppo economico. Tale ragionamento in Forza Italia è frutto di una condivisione con il Coordinatore regionale del partito, l’on. Gianfranco Miccichè, il coordinatore cittadino, Gianmarco Vaccarisi e il deputato regionale Riccardo Gennuso”.

