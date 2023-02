l'ex assessore alle politiche sociali di priolo

Prove di convergenza tra Lega e nuova Democrazia cristiana alle amministrative a Priolo, nel Siracusano, che si terranno il 28 maggio prossimo.

Ex assessore Politiche sociali candidato sindaco

L’intesa sarebbe stata raggiunta sul sostegno all’ex assessore alle Politiche sociali, Diego Giarratana, pronto a candidarsi a sindaco nel piccolo Comune industriale, sotto il cono d’ombra del Petrolchimico, che sta per vivere un passaggio di consegne nella proprietà delle raffinerie Isab-Lukoil: la Goi Energy entro la fine di marzo, perfezionerà l’acquisto dalla Litasco.

Incontro con assessori regionali della nuova Dc

Nelle settimane scorse, Giarratana, a capo del movimento Priolo Cambia, ha incontrato gli assessori regionali, Nuccia Albano e Andrea Messina, esponenti della nuova Democrazia Cristiana. In quel colloquio, avvenuto a Palermo, si è parlato di riconversione industriale, ambiente, formazione e lavoro ma di certo un significato politico lo ha avuto.

Cuffaro a Siracusa

Del resto, l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, sta provando a strutturare la nuova Dc nel Siracusano, come emerso nel corso della sua recente visita nel capoluogo.

Colloquio tra Giarratana e Sammartino

Nelle ore scorse, Giarratana ha incontrato il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, tra gli esponenti siciliani di punta della Lega. Peraltro, l’ex assessore alle Politiche sociali di Priolo e prossimo candidato a sindaco, nelle scorse elezioni regionali, ha dato il suo sostegno a Giovanni Cafeo, che si era presentato proprio con le liste della Lega.

Elezione diretta a Priolo

A Priolo, si voterà con il sistema maggioritario e la spunterà il candidato che otterrà più preferenze, per cui non vi sarà ballottaggio. La concorrenza è molto agguerrita ed in tanti vogliono prendere il posto dell’uscente sindaco, Pippo Gianni, rimesso in libertà nelle settimane scorse dopo l’arresto ad ottobre per concussione.

Gli altri candidati

Gianni, nel corso di una conferenza stampa nei giorni successivi alla sua liberazione, ha annunciato che sarà protagonista nella tornata elettorale del 28 maggio. In campo, c’è anche Michela Grasso, insegnante, esponente di Fratelli d’Italia , moglie dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte, che gode del sostegno del Pd e della simpatia del sindaco di Melilli, il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta. In lizza, potrebbe esserci anche l’ex parlamentare Ars, Giorgio Pasqua, per il M5S.