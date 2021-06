l'annuncio dei sindaci

Chiusi i reparti Covid19 negli ospedali di Noto ed Augusta

A Noto tornano Geriatria e Riabilitazione

Ad Augusta ripristino di Medicina interna di Chirurgia generale

Con la fine dell’emergenza sanitaria, si sono svuotati i reparti Covid19 degli ospedali, e così il Trigona di Noto ed il Muscatello di Augusta sono tornati “all’antico”.

Il Trigona di Noto

Per quanto concerne Noto, sono stati ripristinati, dopo circa un anno, i 12 posti letto di Geriatria e 4 di Recupero e riabilitazione funzionale, ai quali se ne aggiungeranno altri 24, a pieno regime, e altri 16 posti letto per la lungodegenza.

Lavori in corso

“Di particolare importanza i lavori, in corso, per il nuovo impianto – dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – centralizzato per l’erogazione dell’ossigeno, così da avere tutti i reparti pronti ed operativi in caso di nuove emergenze e il bando pubblico, di prossima pubblicazione, per la gestione di 20 posti di Residenza Sanitaria Assistita di terza categoria per erogare servizi fino alle disabilità gravissime”.

La decisione della Regione

E’ stato l’assessorato regionale della Salute ad autorizzare l’Asp alla riduzione dei posti letto Covid nella provincia, considerata l’attuale tendenza decrescente della curva dei contagi e il buon andamento della campagna di vaccinazione.

“Voglio ringraziare tutto il personale sanitario e medico dei reparti – ha aggiunto Bonfanti – che in questi mesi hanno lottato in prima linea per sconfiggere il Covid-19, dimostrando grande professionalità e umanità. Il centro Covid del Trigona è stato simbolicamente adottato anche dalla nostra grande comunità, con una serie di iniziative, difficile elencarle tutte, che hanno portato una lunga serie di donazioni, dai caschetti per facilitare la respirazione ad altri presidi e iniziative di vicinanza e solidarietà a pazienti e medici”.

Il Muscatello di Augusta

In merito all’ospedale Muscatello di Augusta, è stato il sindaco ad annunciare che “l’assessorato regionale della Salute ha disposto la riconversione di 32 posti letto (18 di Medicina Interna e 14 di Chirurgia Generale) per la normale fruizione del Presidio Ospedaliero”.

Parcheggio a Siracusa

Da sabato prossimo, il parcheggio Molo, a Siracusa, tornerà interamente a pagamento e non prevederà più l’area gratuita riservata ai chi si reca all’hub vaccinazioni di via Nino Bixio. L’ordinanza che introduceva la gratuità era della fine del mese di marzo, in coincidenza con il massimo di affluenza di cittadini all’hub.