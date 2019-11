La vicenda di un disoccupato

E’ uscito di casa, non resistendo al piacere di fare una passeggiata in centro Diego Tortorici, 40 anni, siracusano, disoccupato, con precedenti penali. Non avrebbe potuto allontanarsi dalla sua abitazione, in quanto ai domiciliari.

Sono stati i carabinieri a bloccarlo per strada dopo che qualche minuto prima avevano fatto un salto nel suo appartamento, accorgendosi che non c’era. Nessuno avrebbe saputo fornire spiegazioni sulla sua assenza e così sono iniziate le ricerche da parte dei militari, concluse in centro, dove è stato rintracciato l’uomo, quasi sorpreso dall’arrivo delle forze dell’ordine.

“L’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, al momento del controllo dei militari e senza alcuna autorizzazione non è stato trovato in casa; i militari dell’Arma tuttavia, a seguito di immediate ricerche

sono riusciti a rintracciarlo mentre passeggiava tranquillamente per le vie cittadine e lo hanno quindi

tratto in arresto in flagranza di reato” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Il disoccupato, nelle prossime ore, sarà sottoposto al processo per direttissima.