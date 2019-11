Traffico di cocaina

Un netturbino di 44 anni, Angelo Assenza, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, che si trova ai domiciliari, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, conservati in due involucri, rinvenuti nella sua macchina.

L’operatore ecologico è stato bloccato a bordo della sua auto mentre percorreva la via per Floridia, la strada di collegamento tra Siracusa e Floridia. Il presunto spacciatore, “ha subito palesato un atteggiamento sospetto ed insofferente, motivo che ha spinto i militari a procedere ad un più approfondito controllo del mezzo, terminato con il rinvenimento di due involucri di plastica termosaldati contenenti circa 20 grammi di cocaina” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Secondo gli inquirenti, quella quantità, seppur piccola, “sarebbe stato destinata probabilmente allo spaccio nella città

di Siracusa ed avrebbe consentito di guadagnare diverse migliaia di euro”