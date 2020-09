Reati commessi tra Bologna, Cremona e Pomezia

I carabinieri di Noto hanno tratto in arresto Paolo Mirabile, 29 anni, di Noto, condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione per estorsione, danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di reati che, secondo quanto emerge nella ricostruzione delle forze dell’ordine, sono stati commessi tra il 2012 ed il 2017 a Bologna, Cremona e

Pomezia dove l’uomo avrebbe vissuto per un periodo di tempo. Nei suoi confronti, è stato emesso un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Velletri, inviato al comando provinciale di Siracusa. I militari di Noto hanno rintracciato il ventinovenne per notificargli il provvedimento ma come disposto dai giudici laziali sconterà la sua pena nella sua abitazione.