indagini della polizia a lentini

Per costruire delle armi avrebbe preso lezioni su Internet, grazie a dei tutorial che spiegano in che modo si confezionano fucili e pistole.

L’arresto della polizia

E’ stato arrestato dalla polizia di Siracusa un giovane, residente a Lentini, che aveva realizzato in un garage, nel quartiere Sopra Fiera, a Lentini, un laboratorio per la fabbricazione di armi. L’indagato, che è stato condotto in carcere, non ha legami con la criminalità organizzata ma le indagini della Procura di Siracusa sono in corso per conoscere la rete di clienti del giovane o se, invece, quel mini arsenale fosse solo per se.

L’artigiano delle armi

Ha stupito gli stessi inquirenti la valenza nel fabbricare delle armi, lavorando dei semplici tubi o canne per fucili e assemblarle con i meccanismi di percussione e scatto rendendole perfettamente funzionanti. Il rinvenimento di riproduzioni di pistola del tipo in uso alle forze dell’ordine lascia tuttavia ipotizzare che l’arrestato era in grado di modificare anche armi giocattolo.

Il laboratorio

Nel garage nella disponibilità dell’indagato, i poliziotti hanno rinvenuto fucili di costruzione artigianale, parti di cartucce per fucile da caccia, proiettili e pistole giocattolo ed infine attrezzature per la realizzazione delle armi.

Armi e droga nel Siracusano

I carabinieri hanno eseguito sei misure cautelari tra Siracusa, Palermo, e Pesaro-Urbino nell’ambito di un’operazione contro un traffico di armi e droga. I provvedimenti restrittivi, di cui 1 in carcere, tre agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Le indagini dei carabinieri di Siracusa, coordinate dalla Procura di Siracusa, ha svelato l’esistenza di un un gruppo autonomo, non riconducibile ad alcun contesto di criminalità organizzata, che si era specializzato nel commercio di droga ed armi nella frazione di Cassibile, e nel Comune di Canicattini Bagni, nel Siracusano. Nel corso dell’attività di indagine sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute e relativo munizionamento.