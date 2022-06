la solidarietà della sindaca

Aggressione ai carabinieri a Pachino nel giorno della festa del 2 Giugno. Secondo quanto riferito dalla sindaca della città del Siracusano, Carmela Petralito, due militari sono stati avvicinati e poi colpiti fisicamente da un migrante mentre erano in servizio. L’agguato è avvenuto nella mattinata di oggi in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore della città.

“Come sindaca esprimo solidarietà e vicinanza, a nome di tutta l’amministrazione comunale – dichiara il primo cittadino di Pachino Carmela Petralito – all’Arma dei Carabinieri per l’episodio di assurda violenza che si è

verificato stamattina in piazza Vittorio Emanuele. Tutta la comunità pachinese si stringe attorno a loro – conclude la sindaca Petralito – grata per il lavoro che, con encomiabile senso del dovere, i carabinieri svolgono ogni giorno nel nostro territorio per difendere i valori della convivenza civile e della legalità”.