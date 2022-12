stasera incontro sul giudice beato, domani la processione del simulacro

C’è attesa a Siracusa per la processione di Santa Lucia che si terrà domani nel giorno in cui si ricorda il suo martirio.

Il martirio di Livatino in Cattedrale

Stasera, in Cattedrale, alle 19, si ricorderà un altro martirio, quello del giudice “ragazzino” Rosario Livatino, ucciso dalla mafia in un agguato lungo la SS 640 Agrigento-Caltanissetta, mentre stava per recarsi al lavoro e proclamato beato il 9 maggio del 2021. All’incontro, dal titolo Martire di Cristo, parteciperanno gli arcivescovi di Siracusa ed Agrigento, Francesco Lomanto ed Alessandro Damiano, con quest’ultima che porterà la reliquia della camicia insanguinata.

Le parole del giudice ragazzino

Rosario Livatino affermava: “Il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e, a volte, tra numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell’amore verso la persona giudicata”.

Prima dell’incontro, stasera alle ore 19 celebrazione dei Primi Vespri della Solennità presieduta dall’arcivescovo Francesco Lomanto. Al termine il sindaco di Siracusa, a nome della città, offrirà un cero votivo ed i sindaci della Diocesi offriranno un dono del loro territorio.

La traslazione del simulacro

Ieri mattina, sempre in Cattadrale, c’è stato il rito della traslazione del simulacro di Santa Lucia, trasferito dalla Cappella dentro cui è custodito all’altare. Tante le persone che hanno partecipato a questo momenti ma domani, a partire dalle 15, i festeggiamenti in onore della patrona di Siracusa entreranno nel vivo con la processione della statua, che manca da ben 2 anni a causa della pandemia.

Domani la processione

Il simulacro sarà portato a spalla dai “berretti verdi” dalla Cattadrale fino alla Basilica di Santa Lucia, nel quartiere della Borgata, dove resterà per una settimana. All’ottavo giorno, ci sarà il rientro in Cattedrale.

Il libro su Santa Lucia

“Siracusa città di Luce. I luoghi di Santa Lucia. Percorsi d’arte e spettacolarità barocca”. È il titolo del volume che sarà presentato il 19 dicembre alle 16.30 nella sala conferenze della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo a Siracusa. Una riflessione non agiografica – seppur attenta agli aspetti devozionali – sull’arte, la festa e il culto ispirati a Lucia martire e patrona di Siracusa, a cura di Simona Gatto e Lucia Trigilia che hanno raccolto e analizzato.

“Santa Lucia – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Elvira Amata – è una figura fortemente identitaria e connotativa per la Città di Siracusa e per la Sicilia. Il ruolo incarnato da Lucia nel corso dei secoli, dalla letteratura all’archeologia, dalla pittura alla scultura, dall’architettura alla festa, al significato “urbanistico” dei percorsi processionali, ne fanno una “santa eroina” ma anche un simbolo capace di trasferire l’immagine di una Sicilia le cui radici affondano nella notte dei tempi, dove storia, mito, arte e cultura si incrociano, convivono e sopravvivono”.

Il volume dell’arcivescovo emerito su Lucia

Sempre il 19 dicembre, sarà presentato al Centro convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa “Con gli occhi del cuore” il libro dell’arcivescovo emerito di Siracusa, Giuseppe Costanzo che ha raccolto le sue omelie sulla martire e festeggerà i suoi 90 anni.

Contenitori dei rifiuti ritirati per la processione

In merito alla processione, il Comune di Siracusa informa che “nel giorno della festa di santa Lucia, tutti i contenitori e le attrezzature utilizzati per la raccolta differenziata porta a porta ed esposti lungo il tragitto della processione dovranno essere ritirati entro le ore 13”. Il provvedimento riguarda sia le utenze domestiche che quelle commerciali. L’azienda della nettezza urbana provvederà a ritirare le frazioni di rifiuto differenziato entro le 13 di domani.