Festeggia sui social la sua scarcerazione ed insulta i carabinieri, torna in cella

15/11/2021

Un uomo è tornato in cella poco dopo la sua scarcerazione Ha usato i social e si è recato a cena nonostante i domiciliari Ha insultato i carabiniere e così è stato rispedito in carcere E’ tornato in cella, nel penitenziario di Siracusa, poco dopo essere stato scarcerato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa al termine dell’udienza di convalida di convalida della misura cautelare. Festeggia sui social Nonostante le prescrizioni impostegli dal Giudice di non comunicare con persone diverse dai suoi avvocati e dai parenti conviventi, l’uomo, che era stato arrestato per estorsione ai genitori, non ha resistito alla tentazione di usare i social per rivolgere offese sgradevoli ai carabinieri subito dopo l’uscita dal Tribunale di Siracusa. Cena fuori Inoltre, poche ore più tardi, l’uomo ha postato su un noto social network alcune foto mentre consumava una cena con amici che non poteva frequentare trovandosi agli arresti domiciliari. Non avrebbe resistito alla tentazione di una goliardata, forse si era convinto che nessuno avrebbe fatto caso alla sua evasione e con quel provvedimento del giudice in tasca si sarebbe sentito più che al sicuro. Serata goliardica E così, avrebbe trascorso una serata piacevole, tra cibo, risate e qualche bicchiere ed al termine della serata se ne sarebbe tornato casa, dormendo, finalmente, nel suo letto, dopo le notte in cella. Non aveva, però, fatto i conti, con i carabinieri che, non solo avevano visto le sue incursioni sui social ma avevano avuto precise informazioni sulla cena. Senza perdere dell’altro tempo, i militari del Nucleo Operativo di Noto hanno scritto una relazione all’Autorità giudiziaria per evidenziare il comportamento dell’indagato, che, alla prima occasione, si sarebbe reso responsabile di una violazione della misura cautelare. Torna in carcere Per le ripetute violazioni alle prescrizioni imposte, su ordine di aggravamento emesso dal Tribunale, l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna, a Siracusa.

