Via libera a ripresa ricerca idrocarburi nella Val di Noto, Musumeci: "Contrari a future attività estrattive"

Fiamme in tutta l'isola, roghi minacciano Siracusa e l'isola di Lipari

Grano canadese in Sicilia, interrogazione del M5S: "Controlli siano stringenti"

Droga a Siracusa, polizia trova in androne palazzo due chili di hashish e 70 grammi di cocaina

Ex province siciliane, in arrivo cento milioni di euro

16:54

Per punire ex moglie cosparge di benzina negozio figlia, arrestato per stalking