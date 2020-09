I vigili del fuoco di Noto sono intervenuti oggi pomeriggio per un incendio di un appartamento situato nel centro storico di Noto in vico Salonia, a due passi da piazza XVI maggio. L’appartamento, situato al piano terra, era disabitato da tempo. A bruciare sono stati i rifiuti accatastati al suo interno ed è probabile che si tratta di una azione dolosa ma serviranno degli altri elementi per suffragare questa ipotesi. Quando i pompieri del distaccamento di Noto sono intervenuti non c’era nessuno mentre gli agenti di polizia di Noto hanno avviato le indagini.