la dirigente dell'istituto comprensivo chindemi

Sette i positivi nell’istituto comprensivo Chindemi di Siracusa

Disposta la chiusura per oggi e domani

Al via la sanificazione

Dopo lo scoppio del focolaio con 7 positivi nell’istituto comprensivo Chindemi di Siracusa, anticipato ieri da BlogSicilia, la dirigente scolastica ha comunicato la chiusura temporanea della scuola.

La comunicazione

“Nei giorni 28 e 29 gennaio 2021 si dispone la chiusura dei plessi scolastici di via Basilicata 1 e di Parco Robinson di via Algeri al fine di, in esecuzione alla superiore disposizione, procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione

straordinaria dei locali, nei modi e con le procedure in essa indicate” scrive la dirigente Teresella Celesti.

Lentini

“Da domani saranno riattivati quattro posti letto, due di Terapia intensiva coronarica e due di Cardiologia, all’ospedale di Lentini“. Lo affermano il direttore sanitario dell’ospedale di Lentini Eugenio Vinci e il responsabile UOSD di Cardiologia e UTIC Vincenzo Crisci, per cui la situazione, rispetto alle settimane scorse, è nettamente migliorata dopo la striscia di contagi nella struttura sanitaria che aveva penalizzato il reparto.

“Il provvedimento è stato adottato, su autorizzazione della Direzione sanitaria aziendale, dopo una breve sospensione delle attività non urgenti, come è noto, a seguito di alcuni casi di positività al Covid 19 tra operatori sanitari”. Secondo quanto sostenuto dall’azienda, “la riapertura sarà parziale a causa della temporanea presenza ridotta di medici in servizio che svolgeranno turni di guardia di dodici ore per garantire comunque una idonea assistenza ai pazienti cardiopatici del territorio di Lentini”.

Il dato siciliano

Sono 996 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 29.270 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,4%. La regione resta come ieri al sesto posto per contagio in Italia dopo Veneto, Lombardia, Lazio, Puglia, e Campania. Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.334.

La situazione nelle 9 province

La distribuzione nelle province vede Palermo 270, Catania 230, Messina 192, Siracusa 97, Trapani 87, Caltanissetta 52, Agrigento 36, Enna 17, Ragusa 15. Negli ospedali i ricoveri sono 1.653, 11 in meno rispetto a ieri, dei quali 232 in terapia intensiva, tre in più del giorno precedente.