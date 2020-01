Gli agenti di polizia di Augusta hanno bloccato e denunciato, con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale, 4 uomini, tutti catanesi, sorpresi a rubare una macchina ad Augusta.

Si tratta di una Fiat 500 ma secondo le informazioni in possesso alle forze dell’ordine i componenti della banda non sono riusciti a portarla via. Per scampare alla cattura, gli indagati hanno provato a scappare a bordo della macchina, una Lancia Musa, con cui erano arrivati fino ad Augusta.

L’inseguimento è durato una manciata di minuti, il veicolo è stato bloccato prima che potesse uscire dal territorio di Augusta, infatti sono stati fermati a Brucoli. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno arrestato 4 catenesi accusati del furto in alcune villette, alla periferia di Augusta.