ai domiciliari

Terzo furto in un cantiere per la costruzione di un albergo

Arrestato un uomo di 47 anni originario di Catania

Si tratta del settimo arresto in poche settimane

Sembra essere diventato la meta preferita dei ladri un cantiere per la costruzione di un albergo in contrada San Leonardo Sottano, a Carlentini, nel Siracusano. E’ ai domiciliari, con l’accusa di furto, un uomo di 47 anni, Gianni Grasso, con precedenti penali, il settimo arrestato dai carabinieri che, nelle ultime settimane, hanno sventato tre colpi.

“Tutti catanesi”

“Tutti gli indagati sono catanesi, partiti quindi da altra provincia con il preciso intento di rubare dal cantiere ora dei ponteggi ora dei materiali edili, comunque attrezzature od oggetti di grande valore” fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

L’arresto

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari, il presunto ladro avrebbe agito da solo, si sarebbe recato fin lì a bordo di un mezzo nella sua disponibilità dove avrebbe caricato la refurtiva che, probabilmente, avrebbe voluto vendere sottobanco per ricavarci un po’ di soldi, come ipotizzano gli inquirenti. Avrebbe puntato delle mattonelle ma quando ha visto correre dalla sua parte i carabinieri ha provato a scappare ma è stato inseguito e bloccato nello spazio di qualche minuto.

Foglio di via

Nei confronti dell’arrestato, come nei casi precedenti, è stata richiesta l’applicazione del foglio di via obbligatorio, allo stesso tempo è stata elevata sanzione amministrativa per aver violato il divieto di allontanamento dal

comune di residenza derivante dalle vigenti normative anti Covid19.

Fermato ladro di bicicletta

I carabinieri hanno anche arrestato a Solarino, nel Siracusano, Comune da poco uscito dalla zona rossa, una bicicletta professionale in carbonio del valore di 3000 euro. Il proprietario, dopo aver compiuto una escursione nei sentieri di una zona di campagna di Floridia, avrebbe lasciato incustodita la sua bicicletta ed a quel punto è entrato in azione il ladro che l’ha rubata. Nelle ore successive, la bici è stata rintracciata ed era nella disponibilità di B.S. siracusano, incensurato, 31 anni, denunciato per ricettazione. La refurtiva è stata restituita al proprietario.