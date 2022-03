e' un operatore ecologico di 41 anni

E’ giallo a Siracusa per il ritrovamento di un cadavere in mare, sul litorale di contrada Isola, alla periferia sud di Siracusa. Il corpo appartiene ad un uomo di 41 anni, operatore ecologico, che, secondo una prima ricostruzione della Capitaneria di Porto, è deceduto per annegamento.

A quanto pare la vittima era ancora vestita ma la salma, come disposto dal magistrato della Procura di Siracusa, sarebbe stata restituita alla famiglia. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo compiuto dal 41enne, un suicidio insomma, ma sono in corso ulteriori accertamenti.