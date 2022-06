l'annuncio della sindaca petralito

Si è dimesso il vicesindaco di Pachino, Ninni Nicastro, che ha formalizzato la sua uscita dalla giunta in una lettera protocollata stamane. Ad annunciarlo è stato la sindaca, Carmela Petralito.

“Sono state protocollate stamattina le dimissioni, per sopraggiunti motivi personali, del vice sindaco dott. Ninni Nicastro, che ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi in giunta per la soluzione dei problemi di Pachino”.

Nicastro appena entrato nel Mpa

L’ormai ex vicesindaco di Pachino è approdato al Mpa di Lombardo il mese scorso: una scelta compiuta insieme alla consigliera comunale Maria Concetto Monaco, entrambi ex di Diventerà Bellissima.

Le mosse del partito di Lombardo

Secondo fonti del Mpa, le dimissioni non hanno ragioni di carattere politico ma prettamente afferenti alla sfera familiari. Spetterà al leader del partito di Lombardo, tra cui il coordinatore Mario Bonomo, decidere come muoversi. L’intenzione è di attendere ancora dell’altro tempo e magari discuterne con Nicastro con cui prendere una decisione definitiva.

La situazione politica

La sindaca, in occasione delle elezioni dell’ottobre scorso, è stata sostenuta con forza da Fratelli d’Italia e da Cambiamenti, lista legata ai meloniani, rappresentata da Franco Ristuccia, presidente del Consiglio comunale di Pachino, assai vicino a Luca Cannata, sindaco uscente di Avola e anch’esso, come Bonomo, candidato alle prossime elezioni regionali.

La frattura tra Petralito e Fratelli d’Italia

Dopo il successo elettorale, i rapporti tra Petralito e Fratelli d’Italia, primo partito nella città, si sono fatti tesi, al punto che la sindaca, nel gennaio scorso, ha azzerato la giunta, mettendo fuori FdI.