parla la deputata regionale di forza italia

La parlamentare Ars di Forza Italia Ternullo smentisce il sindaco di Melilli

La deputata sostiene di non aver votato l’atto di indirizzo del Comune contro la riforma Irsap

Infuria la polemica politica attorno alla gestione del depuratore Ias

“Tengo a precisare di non aver votato favorevolmente l’atto di indirizzo ma di aver semplicemente accolto la proposta del Consiglio, senza però esprimere alcun parere favorevole, per non andare in contraddizione con quanto espresso e votato all’Ars”.

La replica di Ternullo al sindaco di Melilli

Lo afferma la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che smentisce quanto riferito dal sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, il quale, in un comunicato, ha sostenuto che nell’atto di indirizzo del Consiglio comunale di Melilli, in cui si chiede alla Regione la modifica della riforma dell’Irsap, c’è anche la firma della deputata forzista.

“Non l’avrei votata”

“Ho detto di essere favorevole ad accogliere la volontà dell’assise però non mi è stato permesso di dire che non l’avrei votata. L’avrei accolta ma è una cosa ben diversa rispetto a quanto sostiene il sindaco Carta” ha precisato la parlamentare regionale di Forza Italia.

Il caso Ias

La parte della riforma dell’Irsap che sta scatenando un vero putiferio politico è quella relativa al depuratore Ias che tratta i reflui dei Comuni di Siracusa, Melilli e Priolo ed i fanghi della zona industriale. Secondo quanto prevede la riforma, la gestione passerebbe, per competenza territoriale, a Priolo, da qui l’ira del sindaco di Melilli.

Secondo la tesi di Carta, “l’Ias “rischierebbe di diventerebbe di competenza esclusiva del Comune di Priolo, tagliando fuori dalla gestione dei reflui cittadini e industriali Siracusa, Melilli e le aziende che ne usufruiscono, mortificando l’interesse globale della provincia e soprattutto l’interesse generale indiviso”.

L’attacco della Lega all’assessore Turano

Per la Lega, invece, la vicenda Ias svelerebbe un accordo politico tra il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano.

““Basta andare a vedere la composizione – ha detto il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo – del Consiglio di amministrazione dell’Ias, avvenuta molto prima della riforma appena votata, in cui, il presidente Patrizia Brundo, ed i due consiglieri, Pippo Sorbello e Milena Contento, sono una diretta espressione politica del primo cittadino di Priolo. Questi incarichi rientrano nelle quote di rappresentanza della Regione, per il 65 per cento, per cui non occorrono grandi capacità di ingegno per testimoniare l’esistenza di quest’asse politica”.