Indagini su un'altra persona

Si chiama Mario Cosentino, 66 anni, di Melilli, nel Siracusano, l’uomo arrestato ieri dai carabinieri per il furto di gasolio in un deposito di una raffineria della zona industriale del Siracusano.

I militari, avvertiti da una chiamata al 112, si sono subito recati nella sala pompe-gasolio del deposito carburante, trovando trovato il presunto ladro “intento ad asportare gasolio che, mediante una manichetta flessibile applicata al momento sulle condutture di carburante, immetteva in taniche da 25 litri cadauna” spiegano dal comando provinciale di Siracusa.

Sull’automezzo utilizzato dall’uomo sono state rinvenute ben 79 taniche da 25 litri ciascuno, di cui molte già piene e le altre pronte per essere riempite, per un totale complessivo di oltre 1000 litri di carburante asportato.

“L’attività posta in essere dall’arrestato si è rilevata molto pericolosa poiché svolta in spregio alle minime norme di sicurezza e non curandosi del potenziale pericolo derivante da un eventuale innesco all’interno del deposito dove sono stoccate decine di migliaia di litri di carburante” fanno sapere dai carabinieri di Siracusa.

L’uomo è stato dichiarato in arresto per tentato furto, l’automezzo utilizzato e le taniche sono state sottoposte a sequestro, il combustibile consegnato al personale della raffineria, mentre sono in corso le indagini per verificare le responsabilità di altre persone.